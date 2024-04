Sanchez: Non mi dimetto da premier spagnolo, proseguo con più forza

(Agenzia Vista) Madrid, 29 aprile 2024 "Ho deciso di continuare e continuare, se possibile, con ancora più forza alla guida della Presidenza del Governo spagnolo. Per questo assumo davanti a voi il mio impegno a lavorare instancabilmente, con fermezza e serenità, per la futura rigenerazione della nostra democrazia e per il progresso e il consolidamento dei diritti e delle libertà", le parole del premier spagnolo Sanchez dopo le accuse rivolte alla moglie. / Fb Sanchez Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev