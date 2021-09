Amministrative, Conte ai candidati M5S: “Non facciamo promesse che non possiamo mantenere”

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 3 settembre 2021 “Chiedo a tutti i nostri candidati di non fare promesse che non possiamo mantenere. Ai cittadini dobbiamo autenticità. Se una cosa non si può fare lo diciamo subito” così il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte durante il lancio della campagna elettorale di Virginia Raggi nel quartiere San Basilio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev