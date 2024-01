Alluvione Emilia, von der Leyen: "Ricordo grande solidarietà e gente che preparava «piadini»"

(Agenzia Vista) Forlì, 17 gennaio 2024 "Non dimenticherò mai le devastazioni causate dalle alluvioni che ho visto nella mia prima visita in Emilia-Romagna. Quello che ricordo più di tutto è il fango ovunque e le rovine della case andate distrutte ma anche le fenomenale solidarietà di donne, uomini e persino bambini che lavoravano insieme, che si aiutavano a vicenda, persino cucinavano gli uni per gli altri. Ricordo l'odore della piadina che mi è stata consegnata". Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nella conferenza stampa a Forlì con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Fonte video: Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev