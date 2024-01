Addio a Gigi Riva, La Russa lo ricorda in Aula: "Grande campione nel calcio e nella vita"

(Agenzia Vista) Roma, 24 gennaio 2024 "Ci ha lasciato Gigi Riva, comunemente ricordato come 'Rombo di tuonò, un appellativo che gli diede Gianni Brera e che è rimasto pur passando le generazioni. È stato non solo il calciatore più prolifico della nazionale ma anche un grande uomo. Il suo silenzio tante volte parlava da solo, il suo esempio come calciatore, uomo, dirigente della nazionale". Lo ha detto in Aula il presidente del Senato Ignazio La Russa commemorando Gigi Riva. "Ebbe offerte da Juve, Inter, Milan, ma ebbe la capacità di dire no a chi gli prometteva più soldi, più onore, più vittorie. È stato grande campione nel calcio, come dirigente e nella vita", ha aggiunto La Russa. "Voglio ricordarlo a nome del Senato inchinandoci alla sua memoria", ha concluso il presidente del Senato. Fonte video: Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev