Aborto, Meloni: "Non voglio modificare la legge 194, sia garantita scelta libera e informata"

(Agenzia Vista) Roma, 18 aprile 2024 "L'emendamento presentato ricalca il testo della legge 194. Io non la voglio modificare, si stanno ribadendo concetti della legge 194. Va bene o non va bene la legge 194? Quelli che la vogliono modificare stanno a sinistra. Non non abbiamo mai proposto di modificare la legge 194. Va garantita una scelta libera e ben informata" lo ha detto la premier Giorgia Meloni, parlando con la stampa dopo la riunione del Consiglio Europeo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev