Esplosione nella notte, due Tir in fiamme: paura a Ortona

Un incendio di probabile origine dolosa ha interessato due tir, di proprietà di una ditta di autotrasporti, parcheggiati in un deposito nella strada comunale Villa Magna nel territorio del Comune di Ortona, in provincia di Chieti. I due mezzi hanno preso fuoco provocando una fortissima esplosione. Le fiamme altissime hanno quasi raggiunto un ponte della Strada Statale 16 all'altezza di contrada Villa Magna. Per motivi di sicurezza i vigili del fuoco e i carabinieri hanno chiuso la statale 16 deviando il traffico sulla strada provinciale. Secondo quanto si è appreso non ci sono persone coinvolte nell'incendio. Le fiamme hanno risparmiato un terzo tir. Sul posto anche il sindaco di Ortona Leo Castiglione insieme a diversi residenti che sono accorsi dopo l'esplosione. (video di Andrea Colacioppo)