Grande festa per il Carnevale e la Radeca a Frosinone

Grande festa a Frosinone per il carnevale storico e la festa della Radeca. Dal rione Giardino è partito il corteo al canto di "esse esse essegliè" per giungere fino nella piazza del Comune, dove si terrà il processo al generale Championnet, il quale venne "accolto" in un clima di distensione e pensava di avere conquistato la città, ma venne fatto sedere a tavola per mangiare "fini fini" e bere vino locale, fino a essere sfinito, imprigionato e poi dato al rogo.

Rito che si ripete ogni anno, quando il fantoccio del generale torna al rione Giardino per essere dato alle fiamme, poi festa fino a notte con vino e "fini fini"