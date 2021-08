Framlingham, i lavori in corso nel “castello di Ed Sheeran” sono spettacolari

Suffolk, Inghilterra. Questo è il castello di Framlingham a cui Ed Sheeran, cresciuto in zona, ha dedicato la canzone Castle on the hill. Imponente costruzione del XII secolo, si sta lavorando sulla sua ristrutturazione: a occuparsene è lo specialista Joe Picalli. Il progetto di conservazione prevede la rimozione della vegetazione dalle mura storiche e la rifinitura delle connessioni tra i mattoni con il riempimento dei giunti di malta. L’obiettivo è riportare all’antico splendore un luogo famoso non solo perché protagonista del brano del cantante britannico ma anche perché qui Mary Tudor fu proclamata regina d’Inghilterra.