Covid, D'Amato a Fiumicino: «Massima allerta. Tamponi a chi arriva dalla Cina»

L'assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato è a Fiumicino per monitorare la situazione su coloro che arrivano dalla Cina. «Andare in autoisolamento non è un rischio, per chi ha già un proprio alloggio sia di tipo alberghiero che di altro tipo. In caso comunque di situazioni particolari noi interverremo. Per i casi positivi vengono rispettate le norme attualmente in vigore sul territorio italiano: cinque giorni di autoisolamento e mantenimento dell'Ffp2 e comunque verranno poi seguiti dai nostri servizi anche nei luoghi di domicilio che loro indicheranno». Lo ha detto all'aeroporto di Fiumicino l'assessore regionale alla Salute,Alessio D' Amato, nell'area testing del Terminal 5 «utilizzato per fare in sicurezza tutte le operazioni». «Il volo dalla Cina in arrivo questo pomeriggio ha 49 passeggeri di cui uno in transito - ha aggiunto - il secondo in serata 189 di cui cinque in transito. Per quanto riguarda il volo di stamattina c'è stato un problema con l'invio dell'Ordinanza ma le verifiche per i passeggeri verranno fatte entro le prossime 48 ore».