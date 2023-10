Il segretario generale Cisl, Luigi Sbarra, in piazza per la "Festa della partecipazione"

Il segretario generale della CISL Luigi Sbarra in piazza Matteotti per l’evento: “Festa della Partecipazione”. In centinaia a sostegno dell'evento la Festa della Partecipazione della Cisl legata alla raccolta firme che da mesi sta interessando tutta l’Italia. Un evento fortemente voluto dal segretario regionale Cisl Lazio, Enrico Coppotelli, ferentinate doc. Ecco un estratto del saluto iniziale alla piazza di Sbarra. Presenti tra gli altri il sindaco di Ferentino, Fiorletta, e il presidente del Consiglio Provinciale, Quadrini.