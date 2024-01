De Rossi, quando diede l'addio alla Roma: «Mi vogliono dirigente, ma mi sento calciatore»

(LaPresse) "Io avrei continuato, ma devo accettare le loro scelte". Daniele De Rossi, che sarà il successore di Mourinho sulla panchina giallorossa, parlava così nella sua ultima conferenza stampa da giocatore della Roma, dopo l’annuncio della società di non rinnovargli il contratto in scadenza il 30 giugno 2019. "Se fossi stato dirigente avrei certamente rinnovato il contratto a uno come me", scherzava ancora De Rossi.