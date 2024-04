Dopo quasi vent'anni di meticoloso lavoro, un team internazionale di ricercatori ha virtualmente ricreato per la prima volta la vasta biblioteca di Charles Darwin, il celebre naturalista britannico noto per la sua teoria dell'evoluzione. La collezione digitale, disponibile su Darwin Online, comprende quasi 7.400 titoli per un totale di 13.000 volumi che abbracciano una vasta gamma di argomenti, dalla biologia alla geologia, dalla filosofia alla storia, dai viaggi all'arte.

Darwin, rivelata la biblioteca del naturalista: possedeva 13mila libri