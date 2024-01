Il Museo di Scienze Naturali di Torino riapre dopo 10 anni

Ildi Torino riapre dopo dieci anni il prossimo 12 gennaio. L'iconico "elefante Fritz" farà un viaggio da Stupinigi a Torino, dove sarà posto un QR code per scoprire le novità del museo. La riapertura sarà celebrata con una maratona di talkshow, "Porte aperte alla scienza", dal 12 gennaio al 2 febbraio. Il museo, chiuso dopo un incendio nel 2013, è rinomato a livello nazionale per le sue collezioni. La Regione ha investito oltre 8,3 milioni di euro per il ripristino. La biologa marina Mariasole Bianco terrà un talk inaugurale, seguito da eventi festivi nel primo weekend di riapertura. «Il 2024 - sottolineano il presidente della Regione Alberto Cirio e gli assessori alla Cultura Vittoria Poggio e Patrimonio Andrea Tronzano - si apre con la rinascita di uno dei luoghi più̀ iconici del Piemonte. Quando ci siamo insediati il Museo era chiuso e i lavori bloccati. Abbiamo riattivato il cantiere e individuato le risorse per finanziare i lavori, ricucendo uno strappo doloroso con la comunità piemontese, che da anni attende la riapertura»