Addio a Gaetano Pesce: icona del Design

La comunità creativa piange la perdita di Gaetano Pesce, il celebre designer e artista noto soprattutto per la creazione della mitica poltrona Up, scomparso a New York all'età di 84 anni. Con una carriera che ha attraversato decenni, impreziosita da innovazioni e visioni uniche nel mondo dell'architettura e del design industriale, Pesce ha lasciato un'impronta indelebile. Da La Spezia a Venezia, passando per Helsinki, Parigi e, infine, New York, la sua vita è stata un viaggio di creatività senza confini