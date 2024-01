Giorgio Parisi, dottorato ad honorem dal King's College di Londra

Al fisico e premio Nobel Giorgio Parisi è stato conferito il dottorato in Scienze honoris causa dal King's College di Londra. Il riconoscimento è per i suoi contributi pionieristici alla fisica teorica, il suo impegno nell'insegnamento e nell'orientamento di studenti, e il suo sostegno a società più giuste. Durante la cerimonia, il matematico Yan Fyodorov del King's College ha elogiato Parisi come pioniere della scienza della complessità e ha evidenziato i suoi contributi fondamentali in vari ambiti della fisica teorica. Parisi ha ringraziato e ha incoraggiato i giovani studenti a progredire nella ricerca per espandere le conoscenze scientifiche.