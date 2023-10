Trieste, al via il censimento di popolazione e abitazioni

Il Comune di Trieste ha annunciato l'avvio del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, diventato annuale dal 2018. Le rilevazioni per il 2023 dureranno fino al 22 dicembre e coinvolgeranno circa 8mila famiglie. Alcune di queste saranno contattate direttamente dai rilevatori, mentre altre riceveranno una comunicazione dall'Istat per compilare online il questionario. L'assessore comunale agli Affari generali, Sandra Savino, ha invitato i cittadini a partecipare, sottolineando che risposte precise permetteranno analisi dettagliate per migliorare il supporto alla comunità. Il Comune ha attivato un centro di rilevazione in via Ottaviano Augusto 12, dove sarà possibile ottenere assistenza e chiarimenti.