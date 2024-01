Treviso, truffa al Superbonus: nascosti al fisco oltre 18 mlioni di euro

La Guardia di Finanza di Treviso ha concluso una verifica fiscale nei confronti di un ente coinvolto nella frode, appurando che, per l’anno d’imposta 2021, il predetto non ha annotato ricavi per oltre. L'operazione rientra nell’ambito delle investigazioni sulle truffe alle misure di agevolazione per l’esecuzione di ristrutturazioni edilizie, poste in essere da società appartenenti a un consorzio della Destra Piave, che hanno già condotto al sequestro di crediti d’imposta – per circa 32 milioni di euro – oltre a disponibilità finanziarie e immobili per oltre 2 milioni di euro. Il legale rappresentante e altri due amministratori “di fatto” sono stati anche deferiti alla Procura della Repubblica di Treviso per il reato tributario di “dichiarazione infedele”. (LaPresse)