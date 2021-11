Suv contro folla in Wisconsin: ecco il rapper fermato, nel suo videoclip anche l'auto della strage

É un rapper 39enne, pregiudicato, l'uomo fermato perché sospettato di aver travolto con un suv la folla a una parata a Waukesha, in Wisconsin. In uno dei suoi video musicali, pubblicati in rete, Darrell Brooks cantava proprio davanti all'auto con cui ha provocato 5 morti e decine di feriti domenica pomeriggio. L'uomo ha due procedimenti già aperti nella contea di Milwaukee per diversi reati tra i quali resistenza a pubblico ufficiale, percosse e possesso illegale di arma da fuoco. Era stato scarcerato solo due giorni prima della tragedia.