Napoli, rapina in stile "Bonnie and Clyde" a Chiaiano: coppia arrestata

A Napoli, nel trafficato quartiere di Chiaiano, una coppia ha messo in atto una rapina in stile "Bonnie and Clyde" in una banca situata in via Emilio Scaglione. Durante l'assalto, mentre la donna faceva da palo all'esterno, il suo compagno ha minacciato clienti e dipendenti con una pistola e un coltello, prendendo tutti in ostaggio per circa 40 minuti. Questo tempo è stato necessario per permettere lo sblocco della cassaforte dell'ATM. Dopo aver obbligato un impiegato a svuotare il bancomat, l'uomo ha raccolto poco più di 12.000 euro. Con il bottino in mano, ha fatto segno alla complice di fuggire.

La rapida reazione ha portato sul posto i carabinieri del nucleo operativo Vomero e della stazione Marianella, i quali, grazie alle immagini di videosorveglianza, hanno riconosciuto il 38enne Giuseppe Merolla, noto alle forze dell'ordine e già agli arresti domiciliari. Anche la sua compagna, Giuseppina Aceto di 40 anni, è stata identificata e arrestata con lui. Nell'appartamento della coppia, le autorità hanno trovato un cappellino e un passamontagna utilizzati durante il colpo, un revolver a salve con 25 cartucce e 1520 euro in contante, considerato provento illecito. Entrambi sono ora in carcere, in attesa di giudizio, con l'accusa di concorso in rapina aggravata e sequestro di persona.