Salerno, tromba marina al largo della Costiera Amalfitana

Ieri pomeriggio intorno alle 16, al largo della Costiera Amalfitana, si è verificata una spaventosa tromba marina. Il turbine si è formato poco prima di Amalfi e ha attraversato il mare senza imbarcazioni al suo passaggio, per poi infrangersi su Capo d'Orso. Centinaia di persone si sono fermate lungo la strada per osservare l'evento, caratterizzato da un'imponente colonna d'acqua che si muoveva a velocità sostenuta. Fortunatamente, la tromba marina non ha causato danni, spezzandosi prima di continuare il suo percorso.