Benzina, sulla A21 Torino-Piacenza sfiora i 2,8 euro servito

La denuncia arriva dall'associazione dei consumatori Assoutenti: «Sulla strada A21 Torino-Piacenza il prezzo della benzina è salito quasi a 2,8 euro al litro nel servizio assistito». Recentemente, su questo tratto autostradale, il costo della benzina è stato di 2,798 euro al litro nel servizio assistito (2,074 euro al litro nel self-service), mentre il prezzo del gasolio è stato di 2,379 euro al litro. In diversi distributori lungo l'autostrada, il prezzo della benzina verde si avvicina ai 2,5 euro al litro.

Prezzo benzina, stangata per il contro esodo

Siamo in presenza di una stangata che si sta abbattendo sulle tasche degli italiani che rientrano dalle ferie estive», afferma il presidente di Assoutenti Furio Truzzi. «Un pieno di verde costa oggi in media 7 euro in più rispetto ad appena tre mesi fa, un pieno di gasolio addirittura 10 euro in più, e ci chiediamo cosa aspetti ancora il governo ad intervenire per affrontare l'emergenza carburanti». «Non risultano pompe - spiega la nota di Assoutenti - che vendono carburanti a 4 euro al litro, contrariamente a quanto segnalato ieri ed evidentemente frutto di un errore di trascrizione dei dati sul sito del Mimit».