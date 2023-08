Patrick Zaki su Sinisa Mihajlovic: «Quando ero in prigione il suo esempio mi ha aiutato molto»

Patrick Zaki , intervistato da Pierluigi Pardo su Dazn , si è soffermato sulla figura dell'ex calciatore e allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic , scomparso nel dicembre del 2022 per una leucemia . "Ho imparato molto dalla vita di Mihajlovic, mi ha fatto capire quanto il calcio possa essere qualcosa che va oltre il campo, che può diventare una forma di sostegno, e così è stato per me". Lo studente egiziano dell'Università di Bologna, che ha da poco ottenuto la grazia dopo 3 anni di prigionia, ha poi aggiunto: "Gli ho scritto, gli ho scritto che stavo imparando dalla sua vita, dalla sua passione per il calcio, fino all'ultimo è stato per me un simbolo di resistenza. Il suo esempio mi ha aiutato molto".