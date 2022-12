Napoli, 2mila litri di alcol sequestrato per contrabbando donati a ospedale Federico II

Il Nucleo PEF della Guardia di Finanza di Napoli ha devoluto alla Farmacia Centralizzata dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico Il di Napoli circa 2.000 litri di alcol etilico di contrabbando sequestrato durante un'indagine per il contrasto di frodi nel settore delle accise. Il sequestro era stato eseguito nei confronti di un italiano: l'immissione in commercio avrebbe generato profitti illeciti per diverse migliaia di euro. (LaPresse)