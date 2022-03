Incendio al secondo piano di uno stabile in centro a Milano, in via Della Spiga. I vigili del fuoco e personale sanitario del 118 al lavoro per liberare la zona che è stata invasa da un denso fumo bianco. Un uomo è rimasto gravemente ferito nell'incendio ed è stato trasportato in codice rosso per intossicazione all'ospedale Niguarda. (LaPresse)