Cagliari, coltivava marijuana in casa: arrestato un 48enne

(LaPresse) La Polizia di Cagliari ha arrestato in flagranza di reato un 48enne per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Da tempo gli investigatori del Gruppo Falchi della Squadra Mobile tenevano sotto controllo l’uomo, incensurato, e quando hanno perquisito la sua abitazione, nelle campagne di San Sperate, hanno scoperto che nel terreno adiacente venivano coltivati non solo alberi da frutto ma anche 11 piante di marijuana alte circa 2 metri. È stato sequestrato anche un chilogrammo di infiorescenze già essiccate, conservate in alcuni barattoli. Trovati e sequestrati anche 13.000 euro in contanti, probabile provento dell’attività illecita. Il 48enne è stata tratto in arresto e posto ai domiciliari.