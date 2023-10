Lampedusa, 10 anni fa la strage di migranti: 368 i morti in mare

10 anni fa il terribile naufragio di Lampedusa . Il 3 ottobre 2013, 368 migranti persero la vita davanti le coste dell’isola dove oggi si celebra, come da dieci anni a questa parte, il giorno del Ricordo. Insieme al Comitato 3 ottobre sono presenti 200 studenti da tutta Europa e alcuni dei 155 sopravvissuti alla tragedia. All’appello manca però il governo Meloni, in queste ore ai ferri corti con le toghe per la sentenza della giudice di Catania che non ha convalidato il trattenimento di tre migranti, ritendendo ilegittimo il decreto Cutro. Unica rappresentante delle istituzioni la vicepresidente del Senato, la 5 Stelle Maria Domenica Castell one. (Lapresse)