L'applauso per Papa Francesco durante il discorso di Mattarella ad Assisi

«Dobbiamo riparare, restituire.È la grande urgenza della nostra epoca. Non abbiamo altro tempo oltre questo. È un compito che riguarda tutti noi - nessuno è irrilevante - nessuna buona opera è inutile. È un compito che va svolto insieme. Il Papa, che per primo ha scelto il nome di Francesco - e a cui rivolgiamo da Assisi un saluto deferente e riconoscente», le parole del Presidente della Repubblica Mattarella che fanno scoppiare un applauso per Papa Francesco ad Assisi. / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it