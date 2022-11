Prostitute uccise a Roma, il B&B di via Milazzo legato al killer: qui si trovava la testimone chiave

«In questo condominio a due passi dalla stazione Termini al numero 3 di via Milazzo, è stata rintracciata la supertestimone, una prostituta cubana, che avrebbe detto agli agenti di esser stata con il presunto killer. L'uomo le avrebbe confidato di aver ucciso le 3 prostitute: la donna colombiana di 65 anni in via Durazzo e le due donne cinesi in via di Riboty. L'uomo è stato rintracciato in quartiere periferico di Roma. Qui in via Milazzo il presunto killer avrebbe incontrato un'altra prostituta che si trovava in questo stabile».

Emiliano Bernardini

Video Claudia Rolando/Ag.Toiati