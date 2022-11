Roma, il caso del B&B di via Milazzo legato al killer. Il testimone: «Abbiamo sentito urlare alle 4 del mattino»

C'è un sospettato per i tre omicidi avvenuti giovedì nel quartiere di Prati a Roma. Le vittime erano tre prostitute, due cinesi e una colombiana, uccise nelle loro abitazioni, a poche centinaia di metri di distanza, in via Riboty e in via Durazzo. Negli uffici della squadra mobile della questura di Roma c'è fermento, preso a Primavalle oggi, per le attività in corso che potrebbero portare a una svolta decisiva delle indagini.

In un primo momento era trapelato che il sospettato fosse stato trovato in un B&B in via Milazzo, zona Termini. La struttura invece sarebbe probabilmente legata alla supertestimone del caso, una prostituta cubana che esercitava in quella zona. Un testimone ospite della struttura racconta di aver sentito delle «urla», intorno alle 4:00 del mattino.

«Erano più o meno le 4:00/4.30 del mattino. So che ci sono stati problemi con l'acqua, credevamo che qualcuno si stesse lamentando perchè mancasse appunto l'acqua come è capitato a noi. Sentivamo delle urla, non riuscivamo a distinguere le parole sentivamo solo questi lamenti. Sono durati 10 minuti, 5 minuti al massimo. Non ho sentito sirene».

Emiliano Bernardini

Video Claudia Rolando/Ag.Toiati