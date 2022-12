Gas, Gallo (Italgas): «Biometano e idrogeno per sostituire il 50% delle forniture russe»

«Nella visione della Comunita europea, il 50% del gas che arrivava dalla Russia dovra essere rimpiazzato di qui al 2030 da biometano e idrogeno, in egual misura». Cosi Paolo Gallo, amministratore delegato di Italgas, in una intervista rilasciata a GEA. «Il 50% sono 75, quasi 80 miliardi di metri cubi di gas. Vuol dire che il ruolo di biometano e idrogeno diventa fondamentale», prosegue. Gallo poi aggiunge: «In piu si accelera la transizione energetica perche meta di quel gas si rimpiazza con gas che sono rinnovabili e a zero contenuto di C02»