Palermo, Francesco Bacchi ucciso dopo una rissa in discoteca

EMBED





(LaPresse) Rissa questa notte in discoteca a Balestrate, in provincia di Palermo. Un 20enne è deceduto in seguito a gravi lesioni. Sul caso indaga la Compagnia Carabinieri di Partinico. Il ragazzo sarebbe deceduto, secondo una primissima ricostruzione, probabilmente a causa di un forte colpo alla testa, dopo essere caduto durante una lite. Sul corpo non vi sono segni di colpi di pistola. Ulteriori dettagli saranno forniti in seguito all’autopsia. La salma del giovane si trova all’ospedale di Partinico. La procura di Palermo ha aperto un’inchiesta per omicidio. Il giovane era il figlio di Benedetto Bacchi, soprannominato ‘il re delle scommesse’, finito nell’inchiesta Game Over.