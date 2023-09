Ferrara, rapinarono una banca sequestrando sei persone: arrestati tre uomini

I cittadini di Ferrara la ricordano ancora, la rapina “come nei film americani” avvenuta ai danni della “Banca del Centro Emilia” di via Porta Romana il 12 settembre 2022. Ingente il bottino: 60.000 euro in contanti e 250.000 euro di gioielli e preziosi. Particolarmente efferate le modalità; sei persone legate mani e piedi e rinchiuse in uno sgabuzzino nell’ambito di un colpo studiato fin nei minimi dettagli, da evidenti professionisti del settore. Per quel colpo sono state arrestate 3 persone. A instradare gli inquirenti alcuni video delle telecamere di sicurezza dei giorni precendenti che mostravano un cliente in atteggiamento sospetto. Da lì sono stati raccolti indizi di reato univoci e concordanti nei confronti di quattro soggetti palermitani (tre dei quali con precedenti specifici) ritenuti responsabili di rapina aggravata e sequestro di persona. Quadro accusatorio pienamente avallato dall’Autorità Giudiziaria ferrarese, che ha pertanto disposto l’arresto dei soggetti. Il provvedimento è stato eseguito mercoledì 27 settembre dai Carabinieri della Compagnia di Ferrara, unitamente ai colleghi competenti per territorio, a Bologna, Palermo e Trapani presso le relative case circondariali dove tre dei quattro indagati erano già ristretti per altra causa. Sono tuttora in corso le ricerche del quarto soggetto, fino ad ora resosi irreperibile (LaPresse)