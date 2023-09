Femminicidio Castelfiorentino, il ritrovamento del corpo di Alfred Vefa

Trovato morto Alfred Vefa, il marito di Klodiana, la 36enne di origini albanesi freddata giovedì in strada a colpi di pistola a Castelfiorentino in provincia di Firenze. Il corpo senza vita rinvenuto dai carabinieri , dopo la segnalazione di un cittadino, vicino alla sua auto in una zona isolata del comune di San Casciano in Val di Pesa. L'uomo sarebbe suicidato con l'arma usata per uccidere la moglie