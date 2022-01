Basta addentrarsi per una ventina di metri lungo la pista ciclabile che attraversa un tratto di foresta demaniale del Parco Nazionale del Circeo a Selva Piana, nel comprensorio baia d'Argento, per trovare cinque lastroni, forse di più, semi sotterrati in un luogo incantevole. Leggi qui l'articolo completo.