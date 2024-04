Esplosione a Suviana, il Prefetto: «Turbina esplosa, una sciagura immane»

«Pomeriggio tristissimo per Camugnano e per tutta la provincia di Bologna. È una sciagura veramente immane, si trattava di lavori non di manutenzione, ma di messa in opera di nuovi adeguamenti nella centrale. E purtroppo una turbina è esplosa», le parole del Prefetto di Bologna Visconti.