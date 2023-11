Empoli, incendio in una fabbrica: la nuvola di fumo

Oggi, sabato 18 novembre, si è verificato un incendio in una fabbrica situata a Empoli, in via Lucchese. Numerose segnalazioni sono giunte alla sala operativa 115 a causa di una densa nuvola di fumo nero visibile da lontano. Attualmente, i vigili del fuoco sono sul posto con due squadre, e altre stanno arrivando. La sindaca di Empoli, Brenda Bernini, sta dirigendosi verso il luogo dell'incidente.