Delitto Cologno, legale famiglia: «Non è stata fatta giustizia per Sofia»

«Non credo sia stata fatta giustizia in quest’aula». Così Giuseppe Policastro legale dei famigliari di Sofia Castelli al termine della sentenza che ha visto la condanna a 24 per il reo confesso dell’omicidio della ragazza, Zakaria Atqaoui.

«Non credo che siano state valutate adeguatamente la premeditazione e le altre aggravanti, credo non sia stata una sentenza giusta. Non si può dare un giusto peso a un delitto così efferato per una questione di economia processuale. Ha ucciso una ragazza di 20 anni nel sonno, distruggendo più di una famiglia pensando di causare un semplice 'disagio', il dolore della madre è insopportabile e inimmaginabile». «Una sentenza severa, ma ingiusta”, aggiunge Gabriele Maria Vitiello legale dei genitori di Sofia, che conclude, “ora vedremo se la Procura vorrà fare appello».