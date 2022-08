Alluvione a Monteforte Irpino, strade come torrenti: auto trascinate via dall'acqua

Alluvione a Monteforte Irpino, in provincia di Avellino. Colate di acqua e fango hanno invaso il centro storico in seguito alle forti precipitazioni cominciate nel primo pomeriggio.

La situazione rimane critica soprattutto in piazza Aldo Moro, dove ha sede il municipio, già duramente colpita due anni fa, dall'alluvione del settembre 2020.

Sono decine i Vigili del Fuoco, anche una squadra proveniente da Foggia, impegnati a monitorare la situazione e a prestare soccorso agli automobilisti rimasti bloccati nelle auto trascinate per centinaia di metri lungo via Loffredo e via Nazionale.