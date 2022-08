Maltempo a Roma, tuoni e lampi. Grandine ai Castelli. Nel Lazio allerta gialla oggi e domani

Da circa un'ora a Roma si sentono forti tuoni, proveniente probabilmente dai temporali che si stanno sviluppando nell'area dei Castelli Romani, dove intorno alle 14.30 si sono registrate forti precipitazioni e una grandinata ha colpito Rocca Priora.

Tutta la regione è attraversata da perturbazioni e si sono registrati forti temporali anche nel reatino e nei Monti Lepini tra la provincia di Frosinone e Latina. La Protezione Civile ha diramato l'allerta allerta gialla per temporali e condizioni meteorologiche avverse per la giornata di oggi e domani.

Grandinata ai castelli romani

Allerta gialla nel Lazio

In una nota la Protezione Civile del Lazio ha emanato l'allerta gialla: «Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi l'avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dal pomeriggio di oggi, martedì 9 agosto 2022 e per le successive 6 ore e dal pomeriggio di domani, mercoledì 10 agosto 2022 e per le successive 6 ore, si prevedono sul Lazio: precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale a prevalente evoluzione diurna».

Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica e criticità idrogeologica per temporali su tutte le zone di allerta del Lazio. «La Sala Operativa Permanente della Regione Lazio ha diramato l'allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza. Si ricorda, infine, che per ogni emergenza la popolazione potrà fare riferimento alle strutture comunali di Protezione civile alle quali la Sala Operativa Regionale garantirà costante supporto» si legge nella nota.