Fini e Tulliani, attesa oggi la sentenza per la casa a Montecarlo. L'ex presidente della Camera presente in aula. La diretta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È iniziata stamane l'udienza del processo legato all'acquisto di un appartamento ada parte di. La Procura di Roma, il 18 marzo scorso, ha chiesto 8 anni di reclusione per l'ex presidente della Camera e 9 anni per la compagna. È contestato anche il reato di riciclaggio. In programma oggi l'intervento degli ultimi avvocati difensori, con la sentenza che potrebbe arrivare in giornata. L'ex presidente della Camera è presente in aula.