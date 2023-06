Berlusconi, il macellaio di fiducia: «Gli ho portato la carne in villa per 50 anni, lo ricordo per la sua umanità»

Silvio Berlusconi - Arrivano ancora tantissime le testimonianze sull'ex presidente del Consiglio scomparso ieri all'età di 86 anni. In questo video parla un cittadino comune: non fa parte del mondo della politica, dello sport, dalla televisione o dell'edilizia. Gli ambienti che nel corso delle sue tante vite Berlusconi ha frequentato per decenni, da assoluto protagonista. Giulio Galbusera al contrario è un semplice ex macellaio (ora in pensione), anche lui abitante di Arcore, sede della storica residenza del Cavaliere.

Lui ha conosciuto personalmente il fondatore di Forza Italia, da prima che diventasse il Silvio Berlusconi che tutti abbiamo visto e rivisto innumerevoli volte in tv. Con lui aveva instaurato un rapporto lungo e duraturo: era il suo macellaio di fiducia. Come ha raccontato lui stesso al Messaggero, fuori da Villa San Martino: «Lo conosco da 50 anni. Da quando ha preso questa villla qui ad Arcore. L'ho sempre servito - racconta avvolto da una bandiera tricolore - ricordo la sua umanità, quando ti offriva gioiosamente un caffé in villa. E parlava di tutto. Era sorridente e comunicativo, questa dolcezza adesso l'abbiamo persa». E poi prosegue: «Sì gli portavo la carne a casa, aveva sempre una buona parola con tutti. Sapeva parlare con le persone, dalla prima all'ultima».