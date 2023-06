Balenottera spiaggiata a Latina, ma è un set cinematografico

I bagnanti a bordo di gommoni e barche arrivati questa mattina di buon ora in rada a Torre Astura per un bagno in uno dei tratti più belli della costa a sud di Roma erano rimasti choccati: c'era una balenottera di grandi dimensioni spiaggiata sull'arenile. Chi a nuoto, chi in tender si sono precipitati a terra. Una volta lì, la sorpresa.

