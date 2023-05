Campane a festa per il nuovo sindaco. Il parroco: «No, annunciavano la messa»

Le campane hanno suonato come tutti i giorni e non erano per "festeggiare" la sconfitta della coalizione che vedeva Carlo Risi candidato sindaco ad Aquino, rappresentante dell'amministrazione uscente, né l'elezione di Fausto Tomassi. A dirlo in una nota ufficiale sono il parroco don Tommaso Del Sorbo e il vicario parrocchiale don Andrea Pantone riferendosi a una notizia riportata anche dal nostro giornale.

«Le campane, regolate da automazione, sono suonate come ogni pomeriggio alle 18 per annunciare l’inizio della santa Messa in orario alle 18.30: non esiste dunque motivo per supporre che il loro suono sia associato a ragioni di giubilo o sia considerato un segnale di letizia per l’esito della tornata elettorale». Come si può ascoltare dal video, il suono è a festa e normalmente l'annuncio delle Messe - almeno quelle feriali - non avviene in quel modo. Il retroscena? Tra amministrazione uscente e parroco è sorta una diatriba sul pagamento dell'Imu. Il Comune aveva chiesto l'imposta per una sala teatro e la scuola materna, il parroco si era opposto e ne aveva parlato anche durante le omelie. Sembra che le campane a festa, invece, siano legate al mese mariano.