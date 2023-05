Stati Uniti, orso ruba 60 dolci in una pasticceria

Un orso nero ha fatto irruzione nel retro di una pasticceria in Connecticut e si è servito 60 cupcakes tra lo stupore e il terrore dei clienti. I dipendenti di Taste, nella città di Avon, stavano caricando i dolcetti su un furgone per la consegna mercoledì scorso quando si è presentato l'orso. Una delle impiegate ha urlato ma l'animale non si è mosso. Soltanto dopo aver preso il bottino e spaventato dal clacson del furgono è scappato. Nessuno è rimasto ferito. In Connecticut ci sono circa 1.200 esemplari e gli avvistamenti in città sono abbastanza frequenti. Solo nel 2022 ben 67 orsi sono riusciti ad entrare dentro le case. Il mese scorso una donna di 74 anni è stata ferita alle braccia e alle gambe da un orso mentre portava a spasso il suo cane in un sobborgo di Hartford, la capitale dello stato