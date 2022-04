Calabria, squalo nuota a pochi metri dalla riva a Badolato

Paura ieri sulla costa di Badolato (provincia di Catanzaro, in Calabria) dove uno squalo è stato avvistato a pochi metri dalla riva, nel mar Ionio. L'animale è stato visto dalle signore Rosa e Vittoria e il video realizzato, finito sui social è diventato subito virale.

Si tratta di un esemplare di squalo Capopiatto (Hexanchus griseus) chiamato anche pesce vacca in Calabria e dal video sembrerebbe lungo almeno un paio di metri. Si tratta di un animale che vive comunemente nelle profondità del mar Ionio ma la cui sopravvivenza è messa in pericolo dalla pesca intensiva. Nel video, lo squalo sembra in evidente difficoltà per cause non certe, forse per una cattura accidentale.

(Facebook / @A.S.D Mondo Parallelo - Sport, cultura e tempo libero)