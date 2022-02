Il pappagallo è intelligente: la scienza e questo video lo dimostrano

I pappagalli sono piccoli ma intelligenti. In Canada è stato eseguito uno studio sull’intelligenza di vari uccelli, tra cui polli, gufi, corvi, ed è stato dimostrato che su 98 volatili il cervello dei pappagalli è quello più grande ed ha anche una funzione simile a quello dei primati. Gli scienziati hanno notato che la connessione tra la corteccia e cervelletto fa si che il pappagallo usi il suo becco e i suoi artigli per aprire i semi. Le capacità motorie e l’intelligenza di questo volatili sono dunque simili a quella degli esseri umani, che svolgono queste azioni con le mani. In questo video, possiamo vedere un pappagallo in azione. (@train pet / Tik Tok)