Usa, si trova un orso nel giardino di casa (ed è l'animale a scappare)

(LaPresse) Momenti di terrore per un abitante di Blue Ridge Mountains, comune della Carolina del Nord. David Oppenheimer si è trovato un orso nel giardino di casa proprio mentre si stava rilassando su una sdraio. Un incontro ravvicinato di pochi secondi, immortalato da una telecamera dell'abitazione. L'uomo, visibilmente spaventato si è limitato a stringere forte un cuscino. L'animale, probabilmente altrettanto spaventato, si è invece dato alla fuga. E' stato lo stesso David Oppenheimer ha pubblicare on-line il video che è diventato virale in poche ore. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE