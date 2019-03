Fiumicino, decolla il primo volo low fare di Norwegian per Boston

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cerimonia di inaugurazione all'aeroporto di Fiumicino per il primo volo low cost diretto con destinazione Boston. La compagnia è Norwegian che gia collega Roma con New York, Los Angeles e Oakland-San Francisco più altre cinque destinazioni in Nord Europa. Ha spiegato Federico Scriboni, head of airline development di Adr: «Gli Stati Uniti si sono confermati nel 2018 una delle destinazioni più dinamiche con una crescita del 15 per cento». «Crediamo fermamente nelle potenzialità di Roma Fiumicino e, proprio per questo, arricchiamo il nostro portfolio di rotte intercontinentali verso gli Stati Uniti, lanciando un nuovo collegamento verso Boston – ha dichiarato Amanda Bonanni, Sales Executive di Norwegian in Italia -. Grazie al nuovo volo, che prevede 4 frequenze settimanali per un totale di 69.000 biglietti, i viaggiatori in partenza da Roma potranno raggiungere ancora più comodamente Boston, senza nessuno scalo intermedio».