Ryanair, fuga d'autunno con sconti fino al 25%

Pioggia di sconti per chi vola con Ryanair che « ha lanciato una maxi offerta "Fuga d'autunno" con ribassi fino al 25% su tantissimi posti, permettendo ai clienti di prenotare un viaggio autunnale last-minute alle tariffe più basse. Questa fantastica offerta per viaggiare tra novembre 2018 e marzo 2019 è disponibile solo sul sito Ryanair.com ed è prenotabile da oggi fino alla mezzanotte di domenica 7 ottobre».



Così una nota di Ryanair. «L'autunno è arrivato e le nostre tariffe cadono come le foglie. Abbiamo lanciato una maxi offerta con sconti fino al 25% su tantissimi posti tra novembre e marzo. Questa fantastica offerta terminerà alla mezzanotte (24:00) di domenica 7 ottobre, quindi consigliamo ai nostri clienti di accedere subito al sito e di prenotare già oggi la loro vacanza», dichiara Robin Kiely, Head of Communications di Ryanair. © RIPRODUZIONE RISERVATA