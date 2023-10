Previsioni meteo, cosa è previsto per i prossimi 10 giorni

Giovedì 19 Ottobre 2023, 07:04

Una perturbazione atlantica porterà piogge e temporali nelle regioni centrali e settentrionali dell'Italia nelle prossime ore. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso infatti un'allerta meteo in previsione di precipitazioni diffuse, localmente intense, accompagnate da grandinate, fulmini e forti raffiche di vento. Le zone colpite saranno Liguria, Toscana, Emilia-Romagna e Piemonte, con estensione al Friuli Venezia Giulia. In base a tali previsioni, è stata dichiarata un'allerta arancione per giovedì in alcune zone di Liguria, Toscana e Emilia-Romagna. Tempo instabile insomma che migliorerà domenica 22 ottobre, con più spazi soleggiati grazie ad un'alta pressione in avanzamento. Si registrerà comunque un significativo calo delle temperature, con massime al Centro-Nord sotto i 20/22°C. Questa tregua sarà breve, poiché il maltempo potrebbe fare nuovamente ritorno nella prossima settimana. E' arrivato l'autunno.